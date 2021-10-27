Повезло, потому что воевали вместе с ним, – собратья о погибшем воине Георгии Халикове

Российские наемники 26 октября убили в Донбассе украинского защитника Георгия Халикова. Он отдал делу защиты Украины 30 лет своей жизни и вдохновил своим примером своего старшего сына – тот стал военным, как и отец.

Георгий Халиков был незаурядным бойцом, ведь его рвением восхищались не только гражданские, которые могли видеть его в телевизоре, но и собратья, с которыми бок о бок стоял на передовой. Из-за своей преданности делу и упорного характера воин неоднократно становился героем сюжетов 24 канала.

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30 лет на защите Украины

Георгий родом из Шишаков в Полтавской области. Он отдал военной службе 30 лет своей жизни. На момент гибели служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

У военного остались два сына. Старший, к слову, тоже ветеран русско-украинской войны. По состоянию на начало 2019 года он был участником АТО в составе 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха.

Как рассказывал сам Георгий, планировал воевать до самой победы. Мол, именно на фронте он приносил государству больше всего пользы – воюя за его будущее и обучая молодых бойцов.

Георгий Халиков на передовой: смотрите сюжет 24 канала (январь 2019 года)

Огромная потеря для всей армии

Собратья Георгия рассказывали, что переоценить его важность невозможно. Ведь опыт бойца, сражавшегося чуть ли не на всей линии фронта, не раз помогал в боях.

Через него многие прошли, он многих научил. Надежный товарищ, хороший друг и хороший командир. Мы гордимся тем, что Жора у нас служит,

– рассказывал в 2019 году его собрат Владимир.

Другой военный Владислав вспоминал, как только что попал на фронт. Тогда, признается честно: очень повезло, что воевал вместе с Георгием.

В ожесточенном бою под Авдеевкой опытный военный подсказывал совсем неопытному Владу, куда и как правильно вести огонь, прямо во время боя.

"Подсказывал, по каким точкам вести огонь, прямо на ходу. Чтобы это не было просто пальцем в небо, а объяснял, куда действительно следует "отрабатывать", – рассказал боец.



Украинский защитник Георгий Халиков / Коллаж 24 канала

Неуловимый боец

Командование называло Георгия Халикова неуловимым. Мол, в штабе встретить его было почти невозможно – боец ​​постоянно находился на передовой.

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В начале 2019 года командиру батальона даже пришлось разыскивать бойца на "передке". А все из-за нового военного звания.

Тогда Георгий уже 27 лет служил в армии в звании прапорщика. Но вручить новое звание полевому командиру было не так-то просто.

"Он постоянно на "передке", постоянно находится в гуще событий. В штаб его "выманить" невозможно. Даже воинское звание пришлось вручать на передовой", – с иронией "жаловался" командир батальона Виталий.

Сам Георгий никогда не жаловался на обстрелы оккупантов. В ответ на то, что враг обстреливал их позиции, воин спокойно говорил: "да и ладно". Но вот чего простить он точно не мог – так это обстрел мирных жителей.

Вчера пули бронебойные, трассирующие снаряды – все шло вдоль села. Они не смотрят, где мирное население, где дети, гражданские,

– рассказал Георгий Халиков в сюжете 24 канала.

Георгий Халиков об обстрелах боевиков: смотрите сюжет 24 канала (от 21 января 2019 года)