Дым, возникший в результате возгорания, видно из многих районов города. В комментарии 24 Каналу ГСЧС сообщила, что пожарные уже прибыли на место инцидента.
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Взрыв и пожар
В Одессе в многоквартирном доме на улице Каманина прогремел мощный взрыв. В результате в квартире вылетели окна. Сразу после этого местные начали публиковать видео мощного пожара, который возник внутри.
Так, из окна одной из квартир на 16 этаже, как отмечают очевидцы, валит мощный дым и видно языки пламени.
Местные СМИ пишут, что охрана на месте пыталась тушить пожар. В доме сработала пожарная тревога. В ГСЧС сообщили, что на место уже прибыли их работники. Подробная информация о причинах возгорания будет сообщена позже.
Взрывы в Украине
- Днем 27 марта в Харькове прозвучало несколько взрывов. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно город атаковали КАБами.
- Чуть раньше взрывы прогремели и в Николаеве – причиной снова стала российская атака. За несколько минут до взрыва Воздушные силы написали, что есть угроза применения баллистического вооружения с Востока.
- Днем ранее под ударом оккупантов также оказался Харьков. Так, взрывы там прозвучали еще до объявления воздушной тревоги. Оккупанты выпустили по Харькову ракету Х-35У и попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами.