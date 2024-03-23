К сожалению, когда спасатели прибыли на место, огонь успел охватить значительную часть деревянного памятника. Произошел обвал – церковь уничтожена пожаром.

Смотрите также Папа Гитлера, Папа Путина․ Почему лидеры Католической церкви дают молчаливое согласие на военные преступления

Пожар в церкви

Утром 22 марта в селе Сможе Стрыйского района загорелась церковь Святого Архангела Михаила. Это действующая деревянная церковь, памятник архитектуры национального значения, которая используется совместно общиной УГКЦ и ПЦУ. Ей более 150 лет

Пожар в деревянной церкви в селе Сможе: смотрите видео

Отмечается, что чрезвычайникам удалось ликвидировать пожар около 12:37. Однако работники ГСЧС прибыли на место, когда огонь бушевал на полную. Церковь полностью уничтожена огнем – спасена только колокольня.

На момент прибытия пламя охватило большую часть деревянного здания. Существовала угроза опрокидывания возгорания на рядом расположенную деревянную двухъярусную колокольню. Во время ликвидации произошел обвал куполов церкви,

– сообщили в ГСЧС.

Кроме этого, сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Всего к пожару было привлечено 40 спасателей и шесть единиц специальной техники. Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются.

Последствия пожара в селе Сможе / фото ГСЧС

Другие пожары в Украине