На жаль, коли рятувальники прибули на місце, вогонь встиг охопити значну частину дерев'яної пам'ятки. Стався обвал – церква знищена пожежею.
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Пожежа у церкві
Зранку 22 березня у селі Сможе Стрийського району загорілася церква Святого Архангела Михаїла. Це чинна дерев'яна церква, пам'ятка архітектури національного значення, яка використовується спільно громадою УГКЦ і ПЦУ. Їй понад 150 років
Пожежа у дерев'яній церкві у селі Сможе: дивіться відео
Зазначається, що надзвичайникам вдалося ліквідувати пожежу близько 12:37. Однак працівники ДСНС прибули на місце, коли вогонь вирував на повну. Церква повністю знищена вогнем – врятовано лише дзвіницю.
На момент прибуття полум’я охопило більшу частину дерев'яної будівлі. Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви,
– повідомили у ДСНС.
Окрім цього, повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав. Загалом до пожежі було залучено 40 рятувальників та шість одиниць спеціальної техніки. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються.
Наслідки пожежі у селі Сможе / фото ДСНС
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