Повлияет ли ситуация с самолетом "Мрия" на рейтинг Зеленского

О ситуации с самолетом "Мрия", Коломойском и НАБУ, назначении Саакашвили и COVID-19 в Украине – в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" рассказали политологи Тарас Семенюк, Владимир Фесенко, Дмитрий Симанский, глава ЦПК Виталий Шабунин, главный врач Виктор Ляшко, глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко.

О влиянии ситуации с самолетом "Мрия" на Зеленского

Владимира Зеленского могли подставить, такое мнение в комментарии 24 каналу высказал Тарас Семенюк.

Детали В Офисе Президента объяснили, как маски из "Мрии" попали в "Эпицентр"

"Он, видимо, далек от бизнес-историй, и имеет несколько другую матрицу и мировоззрение с позиции президента Украины. Однако, мы знаем, что его ближайшее окружение заинтересовано коммерческими сделками. Когда этим руководят чиновники из ОП, это может повлечь большое падение рейтингов", – пояснил политолог.

Между тем политтехнолог Дмитрий Симанский совсем не согласился с таким предположением. По его мнению, ничего в этой ситуации критического нет, и это точно никак не повлияет на рейтинги президента.

"Люди видят президента и красивый самолет. Он прилетел и привез много нужного груза в нужный момент. Этот груз 100% спасет чью-то жизнь. Я не вижу никакой причины для того, чтобы событие с самолетом как-то повлияло на настроения людей", – подчеркнул Симанский.

С его позицией согласился политолог Владимир Фесенко.

"Абсолютно согласен. Никак этот скандал не повлияет на рейтинги. Кстати, скандал с Онищенко в свое время ну никак не повлиял на Порошенко. Мальдивы и другие вещи повлияли. Так и здесь. Здесь нет личной причастности Зеленского. Кстати, коммерческие выгоды каких-то людей из ОП тоже не доказаны", – подчеркнул политолог.

Что известно о грузе самолета "Мрия"

На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большой медицинский груз из Китая. Оказалось, что маски из этого рейса, который может войти в историю как рекордный по объему, продаются в торговой сети "Эпицентр".

Нардеп Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам с предложением покупать медицинские товары у его компании "Эпицентр К". Копию этого письма опубликовало издание "Украинская правда". В письме отмечалось, что средства защиты доставил самолет "Мрия".

Проблема в том, что "Эпицентр" принадлежит семье Александра и Галины Гереги. Александр Герега является нардепом, и по закону "О предотвращении коррупции" не может заниматься коммерческой деятельностью – в частности, просить служащих покупать что-то на своем предприятии и влиять на госзакупки.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко прокомментировал ситуацию и рассказал в комментарии "Украинской правде", что "Мрия" переправляла не только гуманитарный груз, но и коммерческий. За рейс, который к слову, стоил до одного миллиона долларов, заплатили не из государственного бюджета, а за средства предпринимателей. Соответственно, поэтому часть груза и была коммерческого назначения.

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