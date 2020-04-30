Чи вплине ситуація з літаком "Мрія" на рейтинг Зеленського

Про ситуацію з літаком "Мрія", Коломойського і НАБУ, призначення Саакашвілі та COVID-19 в Україні – в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" розповіли політологи Тарас Семенюк, Володимир Фесенко, Дмитро Сіманський, голова ЦПК Віталій Шабунін, головний лікар Віктор Ляшко, глава комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха, президент Української асоціації виробників Олександр Громико.

Про вплив ситуації з літаком "Мрія" на Зеленського

Володимира Зеленського могли підставити, таку думку в коментарі 24 каналу висловив Тарас Семенюк.

Деталі В Офісі Президента пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр"

"Він, мабуть, далекий від бізнесових історій, і має дещо іншу матрицю і світогляд з позиції президента України. Натомість, ми знаємо, що його найближче оточення зацікавлене комерційними оборудками. Коли цим керують чиновники з ОП, це може спричинити велике падіння рейтингів" – пояснив політолог.

Натомість, політтехнолог Дмитро Сіманський цілком не погодився з таким припущенням. На його думку, нічого в цій ситуації критичного немає, і це точно ніяк не вплине на рейтинги президента.

"Люди бачать президента і красивий літак. Він прилетів і привіз багато потрібного вантажу в потрібний момент. Цей вантаж 100% врятує чиєсь життя. Я не бачу ніякої причини для того, щоб подія з літаком вплинула якось на настрої людей", – підкреслив Сіманський.

З його позицією погодився політолог Володимир Фесенко.

"Абсолютно згодний. Ніяк цей скандал не вплине на рейтинги. До речі, скандал з Онищенком свого часу ну ніяк не вплинув на Порошенка. Мальдіви та інші речі вплинули. Так і тут. Тут немає особистої причетності Зеленського. До речі, комерційні зиски якихось людей з ОП також не доведені", – наголосив політолог.

Що відомо про вантаж літака "Мрія"

Минулого тижня літак "Мрія" доставив до України великий медичний вантаж з Китаю. Виявилося, що маски з цього рейсу, який може увійти в історію як рекордний за обсягом, продаються у торговій мережі "Епіцентр".

Нардеп Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам з пропозицією купувати медичні товари у його компанії "Епіцентр К". Копію цього листа опублікувало видання " Українська правда ". У листі зазначалося, що засоби захисту доставив літак "Мрія".

Українська правда Проблема в тому, що "Епіцентр" належить родині Олександра та Галини Гереги . Олександр Герега є нардепом, і за законом "Про запобігання корупції" не може займатися комерційною діяльністю – зокрема, просити службовців купувати щось на своєму підприємстві і впливати на держзакупівлі.

Олександра та Галини Гереги Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко прокоментував ситуацію і розповів у коментарі "Українській правді", що "Мрія" переправляла не лише гуманітарний вантаж, а і комерційний . За рейс, який до слова, коштував до одного мільйона доларів, заплатили не із державного бюджету, а за кошти підприємців . Відповідно, тому частина вантажу і була комерційного призначення.

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