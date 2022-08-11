Резников объяснил, почему подрыв моста из Крыма не повлиял бы на ход войны

российские убийцы мостом из Крыма в первые дни полномасштабного вторжения попали в Херсонскую область. Вопрос, почему переправу не взорвали, обсуждали на заседании профильного парламентского комитета.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что разминирование или минирование не входит в компетенции гражданских властей.

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"Я был на нем вместе с генералом Залужным, и начальником Генерального штаба генералом Шапталой. Наши военные объяснили, что после победы проведут соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из сектора безопасности и обороны было совершено преступление, то их точно привлекут к ответственности", – объяснил министр.

Продолжается расследование

По словам Резникова, пока Минобороны не будет влиять на расследование, поскольку главной задачей Украины является победа в войне. Военные заинтересованы, чтобы выяснить, что произошло с переправой в Чонгаре и разминированием мостов на Херсонщине. Факты об этом фиксирует Служба безопасности и контрразведка.

"Еще раз повторяю: имела ли место диверсия, было ли шпионаж, имела ли место провокация, или бессмысленная халатность кого-то - но это точно не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, которые отвечали за это направление", – сказал министр.

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Аргументы от военных

Резников призвал прежде всего прислушиваться к военным. Они знают, действительно ли необходим был подрыв моста в Чонгаре.

Все, кто кричит "Все пропало, мост не взорвали!", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И поэтому подрыв моста не повлиял бы отнюдь на возможность россиян продвинуться в этом направлении.

– отметил министр.

Ситуация с наступлением на Киев

Резников объяснил, что такие доводы услышал от одного из военных генералов. Министр добавил, что в начале нового вторжения российский БТР въехал в Киев, а бурятские танки стояли у Броваров. Тогда, как отметил Резников, не стоял вопрос, что нужно взорвать мост Метро.

"Но что бы сегодня общество говорило?!" Зачем взорвали мосты? Нет мостов через Днепр!"? Логика такая", – сказал Резников.

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