Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що розмінування чи замінування не належить до компетенцій цивільної влади.

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"Я був на ньому разом із генералом Залужним, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Наші військові пояснили, що після перемоги проведуть відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то їх точно притягнуть до відповідальності", – пояснив міністр.

Триває розслідування

За словами Резнікова, наразі Міноборони не впливатиме на розслідування, оскільки найголовнішим завданням України є перемога у війні. Військові зацікавлені, щоб з'ясувати, що сталося насправді з переправою у Чонгарі та розмінуванням мостів на Херсонщині. Факти про це наразі фіксує Служба безпеки та контррозвідка.

"Ще раз повторюю: чи мала місце диверсія, чи було шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки та оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок", – сказав міністр.

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Аргументи від військових

Резніков закликав насамперед дослухатися до військових. Вони знають, чи насправді необхідний був підрив мосту у Чонгарі.

Усі, хто кричить "Все пропало, міст не підірвали!", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку,

– зазначив міністр.

Ситуація з наступом на Київ

Резніков пояснив, що такі аргументи почув від одного з військових генералів. Міністр додав, що на початку нового вторгнення російський БТР заїхав до Києва, а бурятські танки стояли біля Броварів. Тоді, як зазначив Резніков, не стояло питання, що треба підірвати міст Метро.

"Але що б сьогодні суспільство говорило?! "Навіщо підірвали мости? Немає мостів через Дніпро!"? Логіка така", – сказав Резніков.

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