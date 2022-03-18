Повлиять на Путина может только Си Цзиньпин, – экс-председатель британской разведки MI6
Источник:Sky News
Экс-председатель британской разведки MI6 Алекс Янгер заявил, что повлиять на Владимира Путина можно. Однако это может сделать только лидер Китая Си Цзиньпин.
Таким образом, можно остановить войну в Украине. Алекс Янгер заверил, что миру должен помочь китайский лидер.
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина продолжались 2 часа: обсуждали войну России против Украины
По словам экс-председателя разведки, Путин находится в своем бункере и одержим идеей достижения величия через восстановление Российской империи.
Из всех людей в мире, которые могут повлиять на Владимира Путина, – это Си Цзиньпин, китайский лидер,
– отметил Янгер.
Репутация Китая
Янгер объяснил, что экономические проблемы серьезно усложняются из-за этой войны. С ними сталкивается Китай.
Если Россия продолжит ассоциировать себя с "убийственной деятельностью в Украине", это будет нести огромный репутационный риск и для Китая.