Поворот в деле Труханова: обвиняемая "открестилась" от трех адвокатов

Уже второй раз подряд судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда не могут рассмотреть апелляционную жалобу САП на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и другим 8 фигурантам.

Поскольку обвиняемые и их адвокаты откровенно затягивают процесс, который может вылиться для них в отмену приговора.

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Так, еще 4 июля 2019 года Малиновский суд Одессы оправдал всех девять обвиняемых по делу о завладении 92 миллионами гривен из городского бюджета Одессы путем покупки помещения завода-банкрота "Краян" по завышенной цене. Общественность и юристы предполагали: благодаря феноменально быстрому темпу рассмотрения одесский суд пытался спасти фигурантов от новосозданного суда, который заработал 5 сентября. Впрочем, пока более 7 месяцев не может состояться рассмотрение жалобы САП в АП ВАКС.

Добились оправдания, а теперь не устраивают?

Обвиняемая Галина Богданова, которая оценила развалившиеся здания завода-банкрота "Краян" в 40 раз дороже их предварительной стоимости, внезапно отказалась от всех своих защитников без аргументированного объяснения причины. По ее словам, работа адвокатов не устраивает, поскольку те невовремя сообщали о времени и месте суда.

Впрочем, судья Панкевич уточнил, едина ли правовая позиция. Обвиняемая это подтвердила. Один из судей красноречиво заметил, что Богданова отказывается от адвокатов, которые помогли ей получить оправдание в Одессе. Председательствующий также подчеркнул, что она имела достаточно времени, чтобы выбрать новых адвокатов, однако этого нe сделала. Адвокат Коротюк бурно апеллировал, что это, мол, давление на Богданову. Вместе с тем, суд не принял решение об отказе от адвокатов.



Судебное заседание / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

На предыдущем заседании судья отмечал: суд сделает невозможным создание искусственного препятствования рассмотрению дела со стороны защитников. Очевидно, что на поиск адвокатов и их ознакомление с делом нужно дополнительное время, что может сильно отсрочить судебное разбирательство.

"Адвокаты фигурантов дела "Краян" решили поиграть с затягиванием процесса. Отказ Галины Богдановой от защитников – первый сюрприз от адвокатов. Считаю, их будет много. Очевидно, этот отказ не является волей фигурантки, она даже не смогла объяснить причину, почему адвокаты ее не устраивают. Также некоторые адвокаты уже второй раз показывают откровенное неуважение к суду и демонстрируют откровенное хамство", – прокомментировал юрист ГПК Андрей Савин.

Почему адвокаты решили отвести антикоррупционного судью?

До рассмотрения апелляционной жалобы, поскольку сторона защиты просила отвести судью Игоря Панаида. Оснований два – принятие судьей процессуального решения по определению подсудности одной из жалоб, поступившей к судье первой инстанции, и направление участникам процесса копий дополнений и изменений в апелляции прокуроров.

По словам адвоката Михаила Коротюка, судья подписал измененную апeляцийну жалобу вместо судьи-докладчика и самовольно направил дополнения и изменения к ней обвиняемым и их адвокатам. Адвокат убежден: такие действия судьи являются якобы "в угоду прокурору, чтобы быстро отменить приговор" и объединить с другим уголовным производством по делу "Краян", по которому недавно объявили подозрения новым фигурантам.



Дело Труханова / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Вместе с тем, по мнению прокурора Валентина Мусияки, и отвод, и отказ от защитников – попытки затянуть процесс.

"Если судья заранее направляет стороне защиты довольно таки значительный объем материалов апелляционной жалобы, в чем здесь необъективность или предвзятость? По моему мнению, вообще судья беспокоится о том, чтобы сторона защиты могла своевременно получить соответствующие материалы и подготовиться. Потому что иначе мы бы пришли на заседание, я бы вручил материалы, и адвокаты указывали бы, что это нарушение, что им не дали времени и прокурор затягивает. Поэтому никаких нарушений, свидетельствующих о предвзятости судьи, нет", – убежден прокурор.

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В результате – судебная коллегия отказала в отводе.

Уверен, что от стороны защиты мы увидим еще много попыток затянуть этот процесс, ведь им уже не выгоден такой "турборежим", как в Малиновском суде Одессы. Мы очень хорошо помним, как он включился перед созданием антикоррупционного суда и закончился оправдательным приговором,

– резюмировал юрист ГПК Савин.

По мнению общественного деятеля, в прошлом – член Совета общественного контроля при НАБУ Анатолия Мазура, сегодня никто из подсудимых не имеет влияния на новосозданный суд.

"Адвокаты будут затягивать дело и искать попытки договориться с судьями. Если нe смогут подкупить или нажать на них, то будут прибегать к отводам. Труханову надо дотянуть до местных выборов, а там в который раз будет договариваться..." – предполагает Мазур.

Интересно, что именно два года назад Анатолий Мазур изрубил топором машины судей в знак протеста против того, что после вручения подозрения Труханова отпустили на поруки. Тогда свои действия Мазур мотивировал тем, что в Украине очень коррумпированная судебная систeма, и требовал создания Высшего антикоррупционного суда. По его словам, сейчас делать выводы о его деятельности рано.

Почему телевизионщикам не разрешили включать камеры?

Второе заседание подряд апелляционные судьи Антикорсуда не доходят до рассмотрения ряда ходатайств представителей средств массовой информации с просьбой разрешить фото– и видеосъемку судебного заседания. Журналисты имеют право снимать в суде, в соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей, ч. 6. ст. 27 УПК Украины и в связи со значительным общественным интересом к делу Труханова.

Но профессиональная техника требует разрешения суда. Разрешить телевизионщикам или нет, должен решить суд, выслушав мнение всех участников процесса. Впрочем до этого не дошло, потому что все время потратили на срочные заявления адвокатов об отводе и решении вопроса права на защиту обвиняемого Богдановой. По мнению юриста ГПК Савина, сначала нужно решить вопрос об отводе, поскольку этот вопрос полномочного состава суда.

Впрочем, практика Высшего антикоррупционного суда не является постоянной: в отличие от судей Апелляционной палаты, следователи судьи Антикорсуда при избрании меры пресечения в резонансных делах в первую очередь рассматривают ходатайство представителей СМИ и обеспечивают надлежащую гласность судебному процессу, что также предусмотрено ч. 4 ст. 11 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".



Зал заседаний / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Вместе с тем видеозапись и фотосъемка на телефон в АП ВАКС была разрешенна. Однако суд также не обеспечил по ходатайству журналиста проведение онлайн-трансляции на веб-портале "Судебная власть Украины", поскольку и по сей ходатайство не дошло.

"Аппарат суда заранее сделал заявку на пресс-центр "Судебной власти Украины" о проведении видеотрансляции. Кабинеты соответствующей аппаратурой оснащены, мы были возможностью обеспечены. Если бы коллегия рассмотрела это ходатайство и удовлетворила, то трансляция состоялась бы", – прокомментировал заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению АП ВАКС Вадим Клищенко.

Дело Труханова по "Краяну" продолжат рассматривать 28 февраля. Прокуроры уверены, что оправдательный приговор отменят, и уверяют: одесские судьи писали его в сговоре с адвокатами.

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