Поворозник рассказал, когда жители Ирпеня смогут вернуться в город

Ситуация в Ирпене Киевской области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Однако вернуться туда украинцы смогут при условии, когда это будет полностью безопасно для их жизни.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире 24 канала. Необходимо будет провести разминирование города, чтобы туда было безопасно заходить.

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По словам Поворозника, в Ирпене также следует разобрать завалы и восстановить электричество и водоснабжение, чтобы у людей была возможность сделать элементарные бытовые дела.

По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина , из-за действий оккупантов разрушены 50% города разрушены, поэтому возвращаться туда пока не стоит.

Замглавы КГГА подчеркнул, что Ирпеню готовы предоставить всю возможную помощь для возобновления жизнедеятельности города.

Это касается обеспечения медицинской помощью, водоснабжением, ремонтом электричества, расчисткой от завалов и т.п. Мы общались с местными властями, мы это готовы предоставить,

– отметил Поворозник.

Однако все можно будет сделать только тогда, когда это будет как минимум безопасно для людей, которые будут выполнять такую ​​работу.

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