Повредили более 10 памятников: на Житомирщине неизвестные поиздевались над могилами

На кладбище в Житомирской области в ночь с 31 декабря на 1 января повредили гранитные памятники на местах захоронения людей. Полиция начала уголовное производство.

Полиция получила сообщение о повреждении памятников на кладбище в селе Слобода-Селец еще 1 января. Следователи устанавливают причастных к надругательству над могилами и проверяют обстоятельства происшествия.

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По информации правоохранителей, на кладбище было повреждено 14 гранитных памятников. С могил сбрасывали гранитные плиты, вместе с тем те раскололись на части.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

С могил сбросили гранитные плиты / Фото "Факты Житомира"

Подобные преступления, согласно законодательству, наказываются:

штрафом;

полугодовым арестом;

ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.

Для установления причастных к преступлению правоохранители проверят записи камер наблюдения. В то же время правоохранители проводят опрос свидетелей.

Правоохранители проверят камеры наблюдения / Фото "Факты Житомира"

Житель села Слобода-Селец, который присматривает за кладбищем, в комментарии Суспільному рассказал, что кладбище не ограждено, поэтому, по его словам, незаметно зайти на территорию может любой желающий. По его словам, только один памятник подлежит ремонту, а все остальные – нет.

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