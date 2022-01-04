Поліція отримала повідомлення про пошкодження пам'ятників на цвинтарі у селі Слобода-Селець ще 1 січня. Слідчі встановлюють причетних до наруги над могилами та перевіряють обставини події.

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Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі

За інформацією правоохоронців, на цвинтарі пошкодили 14 гранітних пам'ятників. З могил поскидали гранітні плити, водночас ті розкололися на частини.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.



З могил поскидали гранітні плити / Фото "Факти Житомира"

Подібні злочини караються, згідно зі законодавством, караються:

штрафом;

піврічним арештом;

обмеженням чи позбавленням волі строком до 3 років.

Для встановлення причетних до злочину правоохоронці перевірять записи із камер спостереження. Водночас правоохоронці проводять опитування свідків.



Правоохоронці перевірять камери спостереження / Фото "Факти Житомира"

Житель села Слобода-Селець, який доглядає за цвинтарем, в коментарі Суспільному розповів, що кладовище не огороджене, тому, за його словами, непомітно зайти на територію може будь-хто. За його словами, лише один пам'ятник підлягає ремонту, а всі інші – ні.

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