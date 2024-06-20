Вандализм на могилах украинских героев: полиция рассказала о мотивах задержанной

На Аскольдовой могиле в Киеве женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко. Впоследствии полиция задержала женщину, которая совершила надругательство над могилами украинских военных.

О том, какие мотивы совершения вандализма были у задержанной женщины, рассказала в эфире телемарафона заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок, информирует 24 Канал.

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Задержана женщина, которая устроила акт вандализма на могилах бойцов

Оперативно разыскать злоумышленницу помогли видео с камер наблюдения, которые зафиксировали акт вандализма. Впоследствии было установлено, что к совершению преступления причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая в течение длительного времени проживает в Киеве. В конце концов, полиция разыскала и задержала женщину.

Сейчас она задержана в порядке статьи 208 уголовно-процессуального кодекса Украины. С женщиной происходят первоочередные следственные действия. В полиции отметили, что начато уголовное производство по части статьи – надругательство над могилой. Однако, там указали, что, учитывая обстоятельства совершения преступления, то планируется переквалификация на более тяжкую статью – надругательство над могилой из хулиганских побуждений.

Уже в ближайшее время задержанной сообщат о подозрении.

Какие были мотивы у злоумышленницы

Она мотивы своего поступка никак не объясняет,

– отметили в полиции.

Кроме этого, у правоохранительных органов есть основания считать, учитывая ее поведение и совершенный поступок, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебная психиатрическая экспертиза, которая в принципе и определит является ли женщина вменяемой, осознавала ли она свои действия на момент совершения преступления. Согласно результатам этой экспертизы уже будут принимать решение, будет ли направлен в суд обвинительный акт или будут принудительные меры медицинского характера.

Напомним, что на могилах украинских Героев, что на могилах украинских Героев сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Ранее о ситуации с надругательством над могилами "Да Винчи", "Джуса" и Павла Петриченко сообщила парамедик и военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Она отмечала, что уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на этот инцидент и обеспечить на Аскольдовой могиле охрану.