Про те, які мотиви скоєння вандалізму були у затриманої жінки, розповіла в ефірі телемарафону заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, інформує 24 Канал.

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Затримано жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців

Оперативно розшукати зловмисницю допомогли відео з камер спостережень, які зафіксували акт вандалізму. Згодом було встановлено, що до скоєння злочину причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка протягом тривалого часу проживає у Києві. Зрештою, поліція розшукала та затримала жінку.

Наразі вона затримана у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. З жінкою відбуваються першочергові слідчі дії. В поліції зазначили, що розпочато кримінальне провадження за частиною статтею – наруга над могилою. Однак, там вказали, що, враховуючи обставини скоєння злочину, то планується перекваліфікація на тяжчу статтю – наруга над могилою з хуліганських спонукань.

Вже найближчим часом затриманій повідомлять про підозру.

Які були мотиви у зловмисниці

Вона мотиви свого вчинку ніяк не пояснює,

– зазначили у поліції.

Крім цього, у правоохоронних органів є підстави вважати, враховуючи її поведінку та скоєний вчинок, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судова психіатрична експертиза, яка в принципі і визначить чи є жінка осудною, чи усвідомлювала вона свої дії на момент вчинення злочину. Відповідно до результатів цієї експертизи вже будуть ухвалювати рішення, чи буде скерований до суду обвинувальний акт чи будуть примусові заходи медичного характеру.