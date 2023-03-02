Беспилотники белорусских партизан пробрались к самолету А-50 в Мачулищах: полное видео

Белорусские партизаны показали полное видео с беспилотников, которые пробрались к российскому самолету А-50 в Мачулищах. Это разведывательный самолет, который корректирует ракетные удары по Украине.

Подробности рассказали представители белорусской оппозиции. Ранее партизаны поделились с ними лишь фрагментом видео.

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На обнародованных кадрах видно, как дрон беспрепятственно летает над аэродромом "Мачулищи". Беспилотник двигается над взлетной полосой белорусского аэродрома. Партизаны пообещали впоследствии показать полную запись атаки.

Как отмечают BYPOL, дрон попал на территорию аэродрома "Мачулищи", сел на радар одного из самолетов и полетел дальше.

Беспилотники спокойно летают возле А-50 в Мачулищах: смотрите видео

Обнародованное видео, скорее всего, сняли раньше 26 февраля. На это указывает, в частности погода. Но этот факт не меняет того, что это видео является четким примером полного провала системы ПВО, которая защищает военный аэродром под Минском.

Что этому предшествовало

26 февраля белорусские оппозиционные движения сообщили о двух взрывах на аэродроме "Мачулищи", что в 12 километрах от Минска.

Впоследствии стало известно, что на аэродроме был поврежден российский разведывательный самолет, корректирующий ракетные удары по Украине.

Через 4 дня после инцидента белорусское Минобороны показало видео, на котором самолет якобы не поврежден, однако эксперты заметили, что борт снимали только с определенных ракурсов.

Добавим, что военный эксперт Олег Жданов объяснял, что один такой самолет стоит 330 миллионов долларов. Он считается "глазами и ушами" во время нанесения ракетных ударов.

Белорусские активисты убеждены, что два БпЛА сумели попасть на территорию аэродрома в Мачулищах и осуществить серию взрывов. Вероятно, именно они послужили причиной повреждения российского самолета ДРЛС А-50. В Belarusian Hajun project отмечают, что А-50 является превосходной мишенью благодаря большому куполу стеклопластика, который имеет более 10 метров и скрывает вращающуюся антенну радиолокационного комплекса "Шмель".

В последнее время российские оккупанты использовали этот белорусский аэродром для испытания своей авиации, это неоднократно влекло за собой воздушную тревогу в Украине.