Возле газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, нашли важное доказательство. Правоохранители указали на подозреваемых.

Корабль Newnew Polar Bear, плывущий под флагом Гонконга, мог повредить Balticconnector. К таким выводам пришло финское Национальное бюро после изучения доказательств и данных.

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Что нашли возле Balticconnector

По данным финской полиции, у Balticconnector нашли тяжелый предмет, похожий на якорь. Он находился на дне Балтийского моря рядом с местом повреждения. Нефтедобывающий корабль Hall с помощью крана поднял этот предмет утром 24 октября.

Главный следственный детектив Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи заявил, что на морском дне также обнаружили след этого якоря. Он ведет к месту повреждения газопровода.

Финские следователи воспроизвели хронологию событий и пришли к выводу, что корабль Newnew Polar Bear спровоцировал аварию. Финляндия попыталась связаться с компанией, владеющей этим судном, но та отказалась сотрудничать.

Тогда страна инициировала международное сотрудничество с властями Китая. В ходе расследования следователи хотят выяснить, не было ли со стороны корабельного экипажа небрежности или плохого умысла.

Что этому предшествовало