Повреждены помещения СТО и автомобили: какие последствия атаки "Шахедами" на Сумы

Ночью 17 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область ударными дронами. Повреждены авто и помещения станции технического обслуживания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Сумы 17 февраля

В Сумах в результате вражеского попадания ударного беспилотника ночью 17 февраля повреждено помещение СТО и автомобили, которые находились там.

Травмированных людей нет,

– отметили в ОВА.

Также сообщили, что сегодня в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 8 вражеских БПЛА типа "Шахед".

С начала 2025 года подразделениями ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил территориальной обороны ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы, добровольческих формирований области уже ликвидировано 431 российский беспилотник.

"Ни один из них, благодаря слаженной и эффективной работе зенитчиков, не достиг цели. Спасибо нашим защитникам неба за защиту и сохраненные жизни!" – подчеркнули в ОВА.