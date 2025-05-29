Среди тех, кто повторно проходит ВВК, 99% признаются годными к службе, – Вениславский

Среди граждан, которые повторно проходят ВВК, 99% признаются годными к военной службе. При этом половина из них может служить без каких-либо ограничений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире телемарафона.

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Каковы результаты повторного прохождения ВВК

Вениславский сообщил, что по результатам повторного прохождения ВВК 99% граждан признаются годными к военной службе.

На данный момент 50% тех, кто прошел повторно ВВК, признаны годными к военной службе без каких-либо оговорок, а где-то около половины годны к военной службе с определенными оговорками, то есть в тыловых частях обеспечения,

– добавил он.

Нардеп отметил, что жалоб на возможные нарушения при принятии решений ВВК о пригодности или непригодности к службе поступает очень мало.

Напомним, что повторную ВВК должны пройти те, кто до 4 мая 2024 года был признан "ограниченно годными" к военной службе. В то же время это требование не касается людей с инвалидностью.