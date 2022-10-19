Весной угроза повторного нападения из Беларуси может возрасти, – ООС

Угроза нападения из Беларуси может возрасти весной. К этому времени противник может перетянуть достаточное количество сил и средств.

До конца года ситуация на северных границах страны должна остаться стабильной. Об этом в эфире телемарафона рассказал помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин, передает 24 канал. Правда, есть угроза обстрелов с территории Беларуси.

К теме Наступление из Беларуси: решится ли Лукашенко на такой шаг и чего ждать Украине

Весной угроза вырастет

Да, Силкин отметил, что сейчас вероятность повторного вторжения агрессора в Украину из Беларуси очень низкая. Однако полностью ее не исключают.

По нашей оценке, до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти,

– предупредил военный.

Сколько российских военных в Беларуси

Кроме того, Беларусь и Россия принимают участие в совместной военной операции. Беларусь с начала полномасштабной войны предоставляет свое воздушное пространство, материальные средства, боеприпасы. Значительная часть белорусской армии находится в приграничных областях.

Силкин отметил, что, по официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих. Кроме того, туда стягивают вражескую технику – 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

Детальнее – в НАТО оценили угрозу вторжения с территории Беларуси: видео