Белорусско-китайские учения: в ГУР оценили угрозу для Украины

В последнее время на границе с Беларусью ситуация оживилась. В союзницу страны-агрессора прибыли китайские военные для совместных учений. В разведке рассказали, существует ли опасность для Украины.

Утром 13 июля ЦНС сообщил, что Минск планирует устроить провокацию под "чужим флагом" в приграничной зоне с Украиной. Режим Лукашенко якобы хочет продемонстрировать китайским коллегам, как они успешно умеют справляться с кризисными ситуациями. Впоследствии в СНБО опровергли эту информацию, заявив, что пока угрозы из Беларуси нет.

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Существует ли таки опасность со стороны Беларуси

В Главном управлении разведки заверили: они внимательно следят за так называемыми совместными "антитеррористическими" учениями китайцев и белорусов на территории Беларуси.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, никаких дополнительных угроз со стороны Беларуси пока нет.

Военный подчеркнул, что на сегодня можно говорить, что в Беларуси действительно происходят плановые учения.

Однако, напомнил Юсов, российская дезинформация может использовать любые поводы для усиления своих позиций.

Напомним, что 6 июля китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях.

Отметим, что глава ГУР Кирилл Буданов не исключил возможность наступления с Севера, указав на обострение ситуации. Разведчик не указал конкретное направление атаки, чтобы избежать паники, но признал, что проблемы имеются и могут углубляться.