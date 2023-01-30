Почему Россия хочет как можно скорее осуществить повторное наступление

Попытка нового масштабного наступления Московии будет в первой половине 2023 года. Для этого не нужно быть изданием Bloomberg, ссылающимся на определенные источники в Московии.

Кремль не умеет трезво оценивать свои возможности

До новой попытки наступления высшее военно-политическое руководство Московии толкает ряд вещей.

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Стратегически проблема в том, что руководство нашего противника так и не научилось трезво оценивать собственные силы, зная соответствующие ограничения, и ставить задачу пропорционально потенциалу и способности вести боевые действия.

Если бы была противоположная ситуация, то московиты должны были б переходить к стратегической обороне. Они должны стремиться истощить украинские силы, которые пытались бы выйти как минимум на грани 24 февраля 2022 года. Но руководство нашего противника не может объективно оценивать ситуацию.

Кроме того, локальные успехи вокруг Бахмута могли убедить военно-политическое руководство Московии, что они нашли новую тактику. Мол, она позволит решать задачи на высших уровнях войны при более массовом применении. Однако такое утверждение тоже вызывает вопрос.

Как новое оружие от Запада стимулирует Россию к наступлению

Кроме стратегической и тактической оторванности от реальности к активным действиям руководство Московии толкают еще несколько вещей.

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Первое – это обещанные нам поставки тяжелого оружия с Запада. То, что новая бронетехника и артиллерия начнут поступать во втором квартале 2023 года, заставляет Кремль действовать на опережение. В частности, пока Украина не освоила соответствующую технику.

Второе – это то, что последние шаги США и их союзников показывают готовность играть в долгую игру. Прежде всего, это касается производства оружия и БК.

Если еще в декабре 2022 года говорилось об увеличении в США производства боеприпасов 155 калибра до уровня 40 тысяч в месяц в 2025 году, то уже сейчас говорят о показателе в 90 тысяч в месяц в 2025 году. То же касается других вещей – М142 и БК, ракет воздух-воздух, противокорабельных ракет и т.д. То есть стратегически время начинает играть против Московии в военном измерении противостояния.

Все это в комплексе толкает Московию к решительным действиям, пока еще какое-нибудь окошко возможностей открыто.