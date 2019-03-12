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      Повторное голосование по Brexit: поддержит ли парламент Британии соглашение Мэй

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      Сторонники Brexit ожидают положительный результат голосования
      Сторонники Brexit ожидают положительный результат голосования / Getty Images

      Повторное голосование за соглашение с ЕС об условиях Brexit в парламенте Великобритании пройдет сегодня, 12 марта. Вероятнее всего, британские парламентарии на этот раз за документ проголосуют.

      Как отметил эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара в комментарии 24 каналу, результат голосования предсказать сложно, но, скорее всего, он будет положительным.

      Здравый смысл должен подталкивать всех, даже тех, кто против Brexit, к тому, чтобы поддержать это соглашение и затем уже пытаться с наименьшим злом, которое будет узаконено, что-то делать лучше,
      – отметил он.

      Эксперт напомнил, что несколько лейбористов уже пошли против своего шефа, Джереми Корбина. Они понимают, что его позиция – "пусть сгорит все, но в следующем парламенте они будут иметь большинство и сформируют правительство" – неправильная.

      Читайте также: Что такое Brexit и почему Великобритания провалила голосование за соглашение Мэй

      Британская демократия – старейшая в Европе. Поэтому для британцев невозможно, чтобы воля людей не была реализована. Так же как и то, что кто-то будет пытаться второй раз провести референдум для того, чтобы изменить ситуацию.

      Британские парламентарии являются заложниками своей высокой политической культуры. В другой стране президент сказал бы "да нет, референдум – это просто к сведению, мы должны оставаться в ЕС". Или вмешивались бы в само голосование или действовали бы иначе,
      – пояснил Александр Хара.

      Накануне премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отметила, что если документ не поддержат, страна может не выйти из Евросоюза. Изменения в условиях Brexit уже согласовал руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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      Что надо знать о Brexit?
      Это – выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.

      Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить один раз, максимальная продолжительность пока неизвестна.

      blog_ava
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      Теги: Великобритания Евросоюз Brexit
      Источник: 24 канал
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