Повторне голосування щодо Brexit: чи підтримає парламент Британії угоду Мей

Повторне голосування за угоду з ЄС щодо умов Brexit в парламенті Великої Британії пройде сьогодні, 12 березня. Найвірогідніше, британські парламентарі цього разу за документ проголосують.

Як зазначив експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара у коментарі 24 каналу, результат голосування передбачити складно, але, найвірогідніше, він буде позитивним.

Здоровий глузд мав би підштовхувати усіх, навіть тих, хто проти Brexit, до того, щоб підтримати цю угоду і потім вже намагатися з найменшим злом, яке буде узаконено, щось робити краще,

– зазначив він.

Експерт нагадав, що декілька лейбористів уже пішли проти свого шефа, Джеремі Корбіна. Вони розуміють, що його позиція – "нехай згорить все, але у наступному парламенті вони матимуть більшість та сформують уряд" – неправильна.

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Британська демократія – найстаріша у Європі. Тому для британців неможливо, щоб воля людей не була реалізована. Так само як і те, що хтось намагатиметься вдруге провести референдум для того, щоб змінити ситуацію.

Британські парламентарі є заручниками своєї високої політичної культури. В іншій країні президент сказав би "та ні, референдум – це просто до відома, ми маємо залишатися в ЄС". Або втручалися б у саме голосування чи діяли б іншим чином,

– пояснив Олександр Хара.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зазначила, що якщо документ не підтримають, країна може не вийти з Євросоюзу. Зміни в умовах Brexit уже погодив керівник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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Що треба знати про Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.



Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити один раз, максимальна тривалість поки невідома.