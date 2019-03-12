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      Повторне голосування щодо Brexit: чи підтримає парламент Британії угоду Мей

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      Прихильники Brexit очікують на позитивний результат голосування
      Прихильники Brexit очікують на позитивний результат голосування / Getty Images

      Повторне голосування за угоду з ЄС щодо умов Brexit в парламенті Великої Британії пройде сьогодні, 12 березня. Найвірогідніше, британські парламентарі цього разу за документ проголосують.

      Як зазначив експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара у коментарі 24 каналу, результат голосування передбачити складно, але, найвірогідніше, він буде позитивним.

      Здоровий глузд мав би підштовхувати усіх, навіть тих, хто проти Brexit, до того, щоб підтримати цю угоду і потім вже намагатися з найменшим злом, яке буде узаконено, щось робити краще,
      – зазначив він.

      Експерт нагадав, що декілька лейбористів уже пішли проти свого шефа, Джеремі Корбіна. Вони розуміють, що його позиція – "нехай згорить все, але у наступному парламенті вони матимуть більшість та сформують уряд" – неправильна.

      Читайте також: Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей

      Британська демократія – найстаріша у Європі. Тому для британців неможливо, щоб воля людей не була реалізована. Так само як і те, що хтось намагатиметься вдруге провести референдум для того, щоб змінити ситуацію.

      Британські парламентарі є заручниками своєї високої політичної культури. В іншій країні президент сказав би "та ні, референдум – це просто до відома, ми маємо залишатися в ЄС". Або втручалися б у саме голосування чи діяли б іншим чином,
      – пояснив Олександр Хара.

      Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зазначила, що якщо документ не підтримають, країна може не вийти з Євросоюзу. Зміни в умовах Brexit уже погодив керівник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

      Читайте також: Чому хаос через Brexit у Британії грає "на руку" Євросоюзу 

      Що треба знати про Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС 48,1%.

      Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити один раз, максимальна тривалість поки невідома.

      blog_ava
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      Теги: Brexit Великобританія Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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