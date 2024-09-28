Россия ударила ударными дронами по Сумах. Известно о попадании в медучреждение и в жилой сектор.

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Враг нанес повторный удар

В Сумской ОВА рассказали, что Россия повторно атаковала суммы. В частности, враг направил ударный беспилотный летательный аппарат в жилой сектор.

Сейчас о последствиях почти ничего неизвестно. Их уточняют. на месте работают все необходимые службы. О пострадавших пока ничего неизвестно, однако информация может измениться.

Помните, во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Ранее в городе прогремели взрывы и стало известно о попадании в учреждение здравоохранения. Предварительно, там есть пострадавшие, однако по состоянию на 8:50 количество не уточняли.