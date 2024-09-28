Росія вдарила ударними дронами по Сумах. Відомо про влучання у медзаклад та у житловий сектор.

Дивіться також На Рівненщині вночі збили ворожу ціль: уламки пошкодили ЛЕП

Ворог завдав повторного удару

У Сумській ОВА розповіли, що Росія повторно атакувала суми. Зокрема, ворог скерував ударний безпілотний літальний апарат у житловий сектор.

Наразі про наслідки майже нічого невідомо. Їх уточнюють. на місці працюють усі необхідні служби. Про постраждалих поки нічого невідомо, однак інформація може змінитись.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Раніше у місті пролунали вибухи та стало відомо про влучання у заклад охорони здоров'я. Попередньо, там є постраждалі, однак станом на 8:50 кількість не уточнювали.