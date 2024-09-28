Зранку 28 вересня у Сумах чули вибухи. Відомо, що там є два влучання ударними дронами типу "Шахед".

Дивіться також Майже 1 500 окупантів за добу ліквідували Збройні Сили: втрати ворога за 28 вересня

У місті є прильоти

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Артем Кобзар розповів деталі щодо російського удару. За його словами, є два влучання "Шахедів".

Він сказав, що на місці працюють усі необхідні служби. Також він закликав не викладати фото та відео із місця події.

Наразі більше жодних деталей невідомо. Про постраждалих інформація не надходила.

Новини невтішні,

– написав міський голова Сум Олександр Лисенко.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.