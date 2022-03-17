По его словам, сейчас Запорожье работает и воюет. Ситуация полностью контролируется, а военные умело дают отпор врагу на рубежах.

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"Что касается вчерашних событий, то прилетело в Ботсад – это была "обманка". И на вокзал "Запорожье-2", где не было ни одного военного", – сообщил Александр Старух.

Он отметил, что в результате в двух вузах, которые находятся рядом с вокзалом, а именно в Запорожской Политехнике и в Национальном университете, выбило стекла.

"Дети рядом жили в общежитиях – их окнами поприваливало. Но, к счастью, никто не пострадал. У нас оккупант и агрессор, воюющий со студентами", – добавил Старух.

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