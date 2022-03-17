За його словами, наразі Запоріжжя працює та воює. Ситуація повністю контрольована, а військові вправно дають відсіч ворогу на рубежах.

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"Щодо вчорашніх подій, то прилетіло у Ботсад – це була "обманка". Та на вокзал "Запоріжжя-2", де не було жодного військового", – повідомив Олександр Старух.

Він зазначив, що у результаті у двох ВНЗ, які знаходяться поруч з вокзалом, а саме в Запорізькій Політехніці та в Національному університеті, повибивало шибки.

"Діти поруч жили в гуртожитках – їх вікнами попривалювало. Але, на щастя, ніхто не постраждав. У нас окупант й агресор, який воює зі студентами", – додав Старух.

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