Повышает наши способности на Донбассе, – Таран о военной помощи США

Военная помощь Соединенных Штатов увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе. Она также повышает боевые способности Украины на море.

О важности поддержки Вашингтона на совместном с главой Пентагона Ллойдом Остином брифинге заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Таран.

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Возможности, которые предоставляет помощь США

По словам Тарана, помощь от США увеличивает способности Украины.

Наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты, она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата,

– отметил министр.

Таран добавил, что американская помощь также повышает боевые способности Украины на море. Это становится возможным благодаря поставке кораблей класса Island. Кроме того, США еще будут поставляться скоростные корабли класса Mark 6.

Также Украина получает средства контрбатарейной борьбы. Поэтому, подытожил глава Минобороны, американская помощь является очень эффективной.

Помощь Украине от США: последние новости

18 октября Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США. В ней – боеприпасы и медоборудование для Вооруженных сил Украины. Это помощь, о которой во время визита в США договаривался президент Владимир Зеленский.