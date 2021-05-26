Вероятное повышение цен на электроэнергию состоится с 1 июля, – Дяченко

Реальная стоимость электричества гораздо выше той, которую установило государство. Поэтому в Украине прогнозируют уже скоро повышение цен на нее.

Рост цены вероятно состоится с 1 июля 2021 года. Об этом в эфире сообщил эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

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Он отметил, что электроэнергией, которую поставляла Украина из России и Беларуси, пользовались предприятия цветной металлургии. Они имели немного более дешевую электроэнергию, чем была возможность покупать на рынке.

Из-за повышения цен для населения, которое, скорее всего, состоится с 1 июля и уменьшится перекрестное субсидирование (то есть будет возможность уменьшить для промышленности цены наших производителей), возникнут возможности им поставлять дешевую электроэнергию,

– сказал Дяченко.

По его словам, это – экономическое обоснование запрета импорта. Также он считает, что во время войны с Россией импортировать оттуда с точки зрения безопасности было нецелесообразно. Сейчас появилась возможность избежать этого.

Дяченко: Зимой импорт могут восстановить

Эксперт напомнил, что зимой 2021 года была ситуация, когда Украина для регулирования энергосистемы была вынуждена импортировать электроэнергию. Тогда это помешало отрасли перейти в аварийный режим.

"Оставляют себе возможности зимой обновить этот импорт, если снова возникнет такая ситуация", – сказал Дяченко.

Нацкомиссия по энергетике и тарифам до 1 октября 2021 года запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина прекратит такой импорт до конца 2023 года.

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