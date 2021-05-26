Зростання ціни ймовірно відбудеться з 1 липня 2021 року. Про це в ефірі повідомив експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

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Він наголосив, що електроенергією, яку постачала Україна з Росії та Білорусі користувались підприємства кольорової металургії. Вони мали трохи дешевшу електроенергію, ніж була можливість купувати на ринку.

Через підвищення цін для населення, яке, скоріш за все, відбудеться з 1 липня і зменшиться перехресне субсидування (тобто буде можливість зменшити для промисловості ціни наших виробників), виникнуть можливості їм постачати дешевшу електроенергію,

– сказав Дяченко.

За його словами, це – економічне підґрунтя заборони імпорту. Також він вважає, що під час війни з Росією імпортувати звідти з точки зору безпеки було недоцільно. Наразі виникла можливість уникнути цього.

Дяченко: Взимку імпорт можуть відновити

Експерт нагадав, що взимку 2021 року була ситуація, коли Україна для регулювання енергосистеми була змушена імпортувати електроенергію. Тоді це перешкодило галузі перейти в аварійний режим.

"Залишають собі можливості взимку оновити цей імпорт, якщо знову виникне така ситуація", – сказав Дяченко.

Нагадаємо! Нацкомісія з енергетики та тарифів до 1 жовтня 2021 року заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна припинить такий імпорт до кінця 2023 року.

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