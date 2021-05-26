Зростання ціни ймовірно відбудеться з 1 липня 2021 року. Про це в ефірі повідомив експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.
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Він наголосив, що електроенергією, яку постачала Україна з Росії та Білорусі користувались підприємства кольорової металургії. Вони мали трохи дешевшу електроенергію, ніж була можливість купувати на ринку.
Через підвищення цін для населення, яке, скоріш за все, відбудеться з 1 липня і зменшиться перехресне субсидування (тобто буде можливість зменшити для промисловості ціни наших виробників), виникнуть можливості їм постачати дешевшу електроенергію,
– сказав Дяченко.
За його словами, це – економічне підґрунтя заборони імпорту. Також він вважає, що під час війни з Росією імпортувати звідти з точки зору безпеки було недоцільно. Наразі виникла можливість уникнути цього.
Дяченко: Взимку імпорт можуть відновити
Експерт нагадав, що взимку 2021 року була ситуація, коли Україна для регулювання енергосистеми була змушена імпортувати електроенергію. Тоді це перешкодило галузі перейти в аварійний режим.
"Залишають собі можливості взимку оновити цей імпорт, якщо знову виникне така ситуація", – сказав Дяченко.
Дяченко прокоментував імпорт електроенергії: дивіться відео