Повышение налогов для бизнеса активирует рост теневого сектора экономики Украины, – эксперт

Комментируя принятый в первом чтении правительственный законопроект о повышении налогов для бизнеса (№5600), политический эксперт Николай Давидюк сообщил, что повышение налогов для бизнеса приведет к увеличению теневого сектора украинской экономики, который и так находится на достаточно высоком уровне.

Украине важно побороть серую теневую зону экономики, которая составляет около 30%. Другой важный вопрос – это контрабанда. Именно повышение налогов приводит к краткосрочному наполнения бюджета, но в долгосрочной перспективе приведет к краху экономики,

– подчеркнул эксперт.

В статье отмечается, что украинский бюджет в прошлом году недополучил 19 миллиардов гривен только из-за нелегального производства нефтепродуктов; до 10 миллиардов гривен – из-за "серых" схем экспорта сельхозпродукции; свыше 8 миллиардов – из-за теневого оборота алкоголя.

Повышение акциза на табак в Польше является ярким примером негативных последствий от фискальных методов наполнения бюджета. В результате него, по данным исследовательского центра "Альмарес", на протяжении последних нескольких лет доля теневого сегмента на польском рынке сигарет значительно выросла. Между тем, расширилась зона серой торговли.

В 107 миллиардов долларов всемирный банк оценивал стоимость теневой экономики Польши. Это, согласно автору статьи, демонстрирует объем недополученных средств бюджетом страны, что вызвано неэффективной налоговой политикой.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.