Україні важливо побороти сіру тіньову зону економіки, яка становить близько 30%. Інше важливе питання – це контрабанда. Саме підвищення податків призводить до короткострокового наповнення бюджету, але в довгостроковій перспективі призведе до краху економіки,

– підкреслив експерт.

У статті зазначається, що український бюджет торік недоотримав 19 мільярдів гривень лише за нелегальне виробництво нафтопродуктів; до 10 мільярдів гривень – через "сірі" схеми експорту сільгосппродукції; понад 8 мільярдів – через тіньовий обіг алкоголю.

Підвищення акцизу на тютюн в Польщі є яскравим прикладом негативних наслідків від фіскальних методів наповнення бюджету. Внаслідок нього, за даними дослідницького центру "Альмарес", упродовж останніх кількох років частка тіньового сегмента на польському ринку цигарок значно зросла. Поміж тим, розширилася зона сірої торгівлі.

У 107 мільярдів доларів світовий банк оцінював вартість тіньової економіки Польщі. Це, згідно з автором статті, демонструє обсяг недоотриманих коштів бюджетом країни, що викликано неефективною податковою політикою.

Як повідомлялось раніше, Кабінет Міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроєкт у першому читанні.