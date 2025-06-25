Кабмин одобрил существенное повышение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Он также нормирует использование специального знака с QR-кодом, подтверждающего наличие инвалидности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Как вырастут штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью

Мельничук заявил, что правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью"

Он добавил, что законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, по увеличению размера штрафа за:

нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки);

создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств.

В случае, если депутаты поддержат согласованный законопроект, штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью вырастут до 300 необлагаемых минимумов (5100 гривен).

Кроме того, предусматривается нормирование обязанности водителей с инвалидностью или тех, кто перевозит лиц с инвалидностью, устанавливать и использовать на транспортных средствах опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода).

К слову, ранее сетью распространялась информация, что за благодарность "аварийкой" могут отобрать права. Однако в МВД Украины эту информацию опровергли.