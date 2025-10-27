Укр Рус
27 октября, 22:01
Повышение тарифов на электроэнергию: монополисты хотят переложить потери на потребителей, –СМИ

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовала проекты новых тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год. Если коротко, монополист предлагает увеличить тариф на 24%, с 686,23 до 848,52 грн/Мвт-ч.

СМИ проанализировали структуру тарифа и обнаружили, что возникает много вопросов к обоснованности расчетов, которые приводит монополист. Объяснение одно – НЭК "Укрэнерго" пытается решить свои финансовые проблемы за счет промышленных потребителей электроэнергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинские новости".

Подробности исследования структуры тарифов от "Укрэнерго"

Так, в тариф без всяких объяснений закладываются финансовые расходы НЭК "Укрэнерго" в размере 7,2 млрд грн. Также в тариф заложено 3,9 миллиарда гривен на погашение долгов компании. Материальные затраты повышены на 31%, хотя прогнозируемый уровень инфляции втрое ниже.

Причем, "НЭК "Укрэнерго" не очень скрывает перекладывание своих проблем на плечи потребителей. Издание пишет, что в пояснительной записке к тарифу прямо указывается, что решение об увеличении тарифов принято в связи с "уменьшением объемов передачи и отпуска электрической энергии". Простыми словами, украинские предприятия начали меньше покупать электроэнергии, поэтому возникла необходимость компенсировать недополученную прибыль за счет тех, кто пока держится на плаву.

В целом, по предварительным расчетам "Украинских новостей", дополнительная нагрузка на бизнес составит более 12,6 миллиарда гривен. Это не просто цифры – это уменьшение инвестиций, сокращение производства, потери рабочих мест и рост цен на товары.

В первую очередь, это отразится на металлургии, машиностроении, химической промышленности, что и так работают на грани рентабельности.

Учитывая то, что решение о поднятии тарифов несет системные риски для экономики, необходимо очень серьезно подойти к вопросу пересмотра тарифов.

Во-первых, до конца военного положения необходимо установить мораторий на поднятие тарифов. Во-вторых, государственный регулятор НКРЭКУ должен детально проверить обоснованность расчетов тарифа и исследовать деятельность НЭК "Укрэнерго", провести аудит ее расходов для выявления резервов оптимизации.

Если не провести эти мероприятия, то отечественные металлургия, химпром, машиностроители и другие энергоемкие предприятия банально не смогут продолжать свою работу, а Украина за год-два выйдет из "индустриального клуба" государств.