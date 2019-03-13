Повышению явки на избирательные участки будет способствовать один важный фактор, – социолог

Явка на участки в день голосования за президента Украины будет около двух третей избирателей. Возможно, чуть больше. Повышению явки будет способствовать один важный фактор.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Более 80% опрошенных готовы прийти на избирательные участки. Около 65% – а это 2/3 – говорят, что однозначно придут. Часть говорит, что скорее всего придет. Но надо напомнить, что накануне парламентских выборов 2014 года соцопросы фиксировали показатели на уровне 75-77% готовности прийти на участки. Но явка составила 52%,

– рассказывает Алексей Антипович.

По словам социолога, среди тех, кто говорит, что скорее всего придет, половина точно не придет. Но традиционно на президентские выборы в Украине ходят около 60% людей. Мобилизация в канун выборов является достаточно высокой. И на этих выборах явка может быть несколько выше.

"Основным фактором, влияющим на высокий показатель явки на выборах президента, является наличие кандидата Зеленского, который частично олицетворяет собой протест против действующей политической составляющей. Выбор не политика, системного политического игрока – то, что может привести на выборы другую категорию людей. в частности, тех, кто время от времени ходит на выборы, или никогда не ходит, или будет голосовать впервые", – отмечает Алексей Антипович.

Какие последние данные социологов?​Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко – 18,3%. Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%). Как указано в сообщении группы "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко. Не определились с выбором около 25%.