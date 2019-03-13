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      Підвищенню явки на виборчі дільниці сприятиме один важливий фактор, – соціолог

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      Явка на вибори президента очікується високою
      Явка на вибори президента очікується високою / Фото з відкритих джерел

      Явка на дільниці в день голосування за президента України буде близько двох третин виборців. Можливо, трохи більше. Підвищенню явки сприятиме один важливий фактор.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Понад 80% опитаних готові прийти на виборчі дільниці. Близько 65% – а це 2/3 – кажуть, що однозначно прийдуть. Частина говорить, що скоріш за все прийде. Але треба нагадати, що напередодні парламентських виборів 2014 року соцопитування фіксували показники на рівні 75-77% готовності прийти на дільниці. Але явка склала 52%,
       – розповідає Олексій Антипович.

      За словами соціолога, серед тих, хто говорить, що скоріше за все прийде, половина точно не прийде. Але традиційно на президентські вибори в Україні ходять близько 60% людей. Мобілізація в переддень виборів є досить високою. І на цих виборах явка може бути трохи вищою.

      "Основним фактором, який впливає на високий показник явки на виборах президента, є наявність кандидата Зеленського, який частково уособлює в собі протест проти діючої політичної складової. Вибір не політика, не системного політичного гравця – те, що може привести на вибори іншу категорію людей. Зокрема, тих, хто час від часу ходить на вибори, або ніколи не ходить, або голосуватиме вперше", – зазначає Олексій Антипович.

      Які останні дані соціологів? Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко – 18,3%. Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%). Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко.Не визначилися з вибором близько 25%.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Анатолій Гриценко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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