Підвищенню явки на виборчі дільниці сприятиме один важливий фактор, – соціолог

Явка на дільниці в день голосування за президента України буде близько двох третин виборців. Можливо, трохи більше. Підвищенню явки сприятиме один важливий фактор.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Понад 80% опитаних готові прийти на виборчі дільниці. Близько 65% – а це 2/3 – кажуть, що однозначно прийдуть. Частина говорить, що скоріш за все прийде. Але треба нагадати, що напередодні парламентських виборів 2014 року соцопитування фіксували показники на рівні 75-77% готовності прийти на дільниці. Але явка склала 52%,

– розповідає Олексій Антипович.

За словами соціолога, серед тих, хто говорить, що скоріше за все прийде, половина точно не прийде. Але традиційно на президентські вибори в Україні ходять близько 60% людей. Мобілізація в переддень виборів є досить високою. І на цих виборах явка може бути трохи вищою.

"Основним фактором, який впливає на високий показник явки на виборах президента, є наявність кандидата Зеленського, який частково уособлює в собі протест проти діючої політичної складової. Вибір не політика, не системного політичного гравця – те, що може привести на вибори іншу категорію людей. Зокрема, тих, хто час від часу ходить на вибори, або ніколи не ходить, або голосуватиме вперше", – зазначає Олексій Антипович.

Які останні дані соціологів? Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко – 18,3%. Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%). Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко.Не визначилися з вибором близько 25%.