Норвегия назвала причину повышенного уровня радиации: как к этому причастен Чернобыль

В Норвегии сообщали о повышенном уровне радиоактивного цезия (Cs-137), обнаруженном вблизи арктической границы с Россией. Сейчас же там назвали вероятную причину такого изменения показателей.

В среду, 18 сентября, там заявили, что повышенный уровень Cs-137 скорее всего связан с лесным пожаром вблизи Чернобыля в Украине, который произошел недавно. Об этом сообщает Reuters.

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Норвегия назвала причину повышенного уровня радиации в стране

Накануне Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) сообщило, что обнаружило "очень низкие" уровни радиоактивного цезия в Сванховде и Виксйорфьелле, которые расположены вблизи арктической границы с Россией.

Тогда ведомство обнаружило повышенные уровни радиоактивного цезия в Сванховде с 9 по 16 сентября и в Виксйорфьелле с 5 по 12 сентября. Однако, согласно обнародованной на тот момент информации, эти уровни не представляли угрозы для людей или среды.

В обновленной информации отметили, что DSA всегда находит цезий на всех станциях воздушных фильтров в Норвегии, и это часто происходит из-за поднятия пыли из старых выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.

На этот раз, скорее всего, виноват лесной пожар вокруг Чернобыля,

– добавили там.

В то же время радиационное и ядерное ведомство Финляндии также заявило, что несколько более высокие уровни цезия были обнаружены на всех восьми станциях сбора данных. Но там добавили, что обнаруженные количества фактически мизерные.

Самый высокий зафиксированный результат составил 11 микробеккерелей на кубический метр, тогда как нормальные показатели на станциях составляют менее одного микробеккереля на кубический метр, но этого до сих пор мало.

Обновлено. По состоянию на 08:00, 18 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

К слову, во время исследования фильтров не было обнаружено других радиоактивных изотопов. Пока точно неизвестно, дали ли какие-то измерения на российской стороне границы аналогичные результаты.