У середу, 18 вересня, там заявили, що підвищений рівень Cs-137 радше за все пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні, яка сталася нещодавно. Про це повідомляє Reuters.

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Норвегія назвала причину підвищеного рівня радіації в країні

Напередодні Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) повідомило, що виявило "дуже низькі" рівні радіоактивного цезію в Сванховді і Віксйорф'єллі, які розташовані поблизу арктичного кордону з Росією.

Тоді відомство виявило підвищені рівні радіоактивного цезію у Сванховді з 9 по 16 вересня та у Віксйорф'єллі з 5 по 12 вересня. Однак, згідно з оприлюдненою на той момент інформацією, ці рівні не становили загрози для людей чи середовища.

В оновленій інформації зауважили, що DSA завжди знаходить цезій на всіх станціях повітряних фільтрів в Норвегії, і це часто відбувається через підняття пилу зі старих викидів після аварії на Чорнобильській АЕС.

Цього разу, швидше за все, винна лісова пожежа навколо Чорнобиля,

– додали там.

Водночас радіаційне та ядерне відомство Фінляндії також заявило, що дещо вищі рівні цезію були виявлені на всіх восьми станціях збору даних. Але там додали, що виявлені кількості фактично мізерні.

Найвищий зафіксований результат склав 11 мікробеккерелів на кубічний метр, тоді як нормальні показники на станціях становлять менше одного мікробеккереля на кубічний метр, але цього й досі мало.

До слова, під час дослідження фільтрів не було виявлено інших радіоактивних ізотопів. Наразі достеменно невідомо, чи дали якісь виміри на російській стороні кордону аналогічні результати.