Зокрема, про це йдеться у виданні Barrents Observer. Там пишуть, що управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії (DSA) стверджує, що кількість цезію, виявлена ​​в повітряних фільтрах, є "дуже низькою".

Дивіться також "Літаючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія

Що відомо про стрибок радіації на кордоні з Росією

Радіоактивність виміряли у фільтрах в Віксйоф'єллі та Сванховді на другому тижні вересня. Так, радіоактивний цезій-137 з'явився у період десь між 9 і 12 вересня.

Бредо Мьоллер з відділу готовності до надзвичайних ситуацій DSA у Сванховді не висловлює хвилювань.

Рівні явно вищі за норму, але не становлять небезпеки для людей або навколишнього середовища,

– повідомив він.

За його словами, вони виявили 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Сванховді на 37-му тижні (9-16 вересня), і вони виміряли таку саму концентрацію 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Віксйоф'єллі на 36-37 тижні (5-12 вересня).

Фахівець зазначив, що DSA проведе додаткові аналізи протягом наступних кількох днів.

"Ми не здивуємося, якщо вони будуть на тому ж рівні, що ми бачили сьогодні", – додав він.

У DSA кажуть, що під час дослідження фільтрів не було виявлено інших радіоактивних ізотопів.

Також у виданні пишуть, що невідомо, чи дали якісь виміри на російській стороні кордону аналогічні результати. Зазначається, що ніякі інші фільтри у північній Норвегії чи фінській Лапландії не виявили піку вмісту цезію за останній тиждень.

Що у виданні написали про реактори

На борту підводних човнів та криголамів є численні морські реактори, які експлуатують Баренцеве море з баз уздовж узбережжя Кольського півострова. Масштабні стратегічні навчання Ocean-2024 закінчилися 16 вересня, але малоймовірно, що такі викиди надходять з військово-морського реактора, що працює в морі. Невеликі витоки Цезію-137, швидше за все, з'являться під час запуску або технічного обслуговування реактора або від поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Бредо Мьоллер каже, що цезій також може походити від лісових пожеж. Випадки аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року і навіть атмосферні ядерні випробування до 1962 року все ще можна виміряти в природі. Цезій-137 має період напіврозпаду близько 30 років.

Коли старі дерева горять, радіоактивність може підніматися в повітрі і дути вітром.

Російські конструктори зброї з Росатома все літо і початок осені працювали на випробувальному полігоні Панково в Новій Землі. Існує сайт, присвячений випробуванню крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревестник", яка, як вважають, має більш-менш відкрите охолодження міні-реактора.

Робота на випробувальному майданчику, однак, є суворо секретною, і дуже мало інформації оприлюднюється. Офіційних повідомлень про те, що "Буревестник" тестується не було, але ознаки можна побачити, вивчаючи щоденні оновлювані супутникові знімки з Арктичного архіпелагу.

Протягом літа Barents Observer бачив кілька вантажних суден і суден спеціального призначення у водах за межами Панково, і протягом останніх кількох тижнів два великих транспортних літаки Росатома Іл-76 періодично паркувалися в аеропорту Рогачево в Новій Землі.

Вважається, що літаки синього кольору проводять операції, пов'язані з випробуваннями "Буревісника".