Повысят шансы самолетов выжить над полем боя: как управляемые авиабомбы от США помогут ВСУ

Новый пакет военной помощи от США предусматривает предоставление Украины управляемых авиационных бомб. Это оружие позволит существенно улучшить положение нашей авиации.

Однако это не означает, что американцы дают "зеленый" свет на дальнобойное вооружение. В таком случае они бы давно предоставили нам ракеты AGM-88 HARM. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Андрей Харук.

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"Табу это снято, но бюрократические мельницы мелеют медленно. Пока проходят процедура подготовки передачи – проходит определенное время. Нам хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. К сожалению, имеем то, что имеем", – констатировал Харук.

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Как управляемые боеприпасы помогут ВСУ

По словам Харука, авиабомбы JDAM или управляемые высокоточные авиационные боеприпасы существенно улучшат положение нашей авиации, ведь повысят шанс наших самолетов выжить над полем боя. Ведь они смахивают не непосредственно над целью, а на расстоянии нескольких десятков километров.

Да, наши самолеты смогут не входить в зону ПВО врага. Это очень важный вопрос.

"Мы видим, сколько россияне потеряли новых бомбардировщиков Су-34 из-за того, что у них не хватает этих высокоточных боеприпасов. Они должны сбрасывать неуправляемые бомбы непосредственно на цель, попадая в зону поражения наших ЗРК и других средств ПВО", – объяснил военный эксперт.

Ранее США четко заявили, что они не будут возражать, если украинские военные будут применять переданное ими оружие для поражения стратегических военных целей на территории России. Главное – соблюдать "Женевские конвенции" по обращению с мирным населением.

Передача такого оружия будет очень способствовать нашей победе. Следует иметь в виду, что все эти американские авиационные бомбы построены по модульной технологии. Это набор компонентов, которые можно подключить к обычной авиационной бомбе, но западному образцу. С советскими они несовместимы,

– акцентировал Харук.

Это позволит создать управляемый боеприпас с разной головкой самонаведения – лазерной, спутниковой или тепловизионной, регулировать дальность полета и приспособить его под конкретные требования.

"Речь идет о передаче комплектов для переоборудования бомб в управляемые", - подытожил военный эксперт.