Поздравление Венедиктовой с Днем Победы песней Лещенко разозлило сеть: все, что известно
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с праздником Дня победы. Сделала она это словами из советской песни. Такое сообщение руководительницы Офиса генпрокурора вызвало большой гнев в сети.
Венедіктова процитувала радянську пісню "День перемоги". Також вона прикріпила відповідне відео – композицію виконує Лев Лещенко. Наприкінці допису у фейсбуці вона написала "Зі святом, друзі! Ніколи знову".
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Скандальний допис Ірини Венедіктової про День перемоги
Повідомлення Венедіктової одразу ж набув резонансу та його почали коментувати активісти, політики та журналісти. Зокрема, українці нагадали Венедіктовій, що 9 травня – не "День перемоги", а день жалоби.
Ніколи знову? Гражданочка, а ви в якій країні нині живете? У моїй, наприклад", – зараз війна",
– мовиться в одній із реакцій під дописом Венедіктової.
Реакція користувачів на допис Венедіктової
Журналіст Денис Казанський, зі свого боку, назвав збоченням святкувати день перемоги в державі, де йде війна та окуповано частину території.
Тепер ясно, чому Венедіктова об‘єдналась із ОПЗЖ у бажанні мене ув‘язнити. Свій до свого. Подібне до подібного. Із нетерпінням чекаємо від Ірини Валентинівни на публікацію відео останнього концерту Йосипа Кобзона в Донецьку,
– зауважив активіст Сергій Стерненко.
Також він поцікавився у генерального прокурора: "Хто напав на Україну? З ким ми зараз воюємо? Коли почалася Друга світова війна?"
"Підозрюю, Ви не зможете правильно відповісти без допомоги гугла", – підкреслив він.
Журналіст Олександр Леменов каже, що міг би зрозуміти позицію Венедіктової, що 9 травня можна випити за перемогу наших бабусь і дідів, пісень гучних і побільше.
Нехай так, Вашу пострадянську ментальність з мундарами і класними чинами не змінити. Вмію поважати позицію. Але вибачте, запостити Льва Лещенка, який прямо визнає законність окупації Криму та днями мав там заспівати пісень в честь Дня Перемоги... Ви що, знущаєтесь?
– наголосив він.
Леменов додав, що пройде не так багато часу і Венедіктова зрозуміє, що помилялась. Але повернутись в минуле не зможе.
А журналіст Дмитро Реплянчук підкреслив, "якщо хтось зустріне генеральну прокурорку на пропагандистській акції "Бессмертный полк" – передавайте привіт".
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