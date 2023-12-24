Зло проиграет, – Зеленский обратился к украинцам и поздравил с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 декабря обратился к украинцам. Он поздравил страну с наступающими рождественскими праздниками.

В этом году Украина отмечает второе Рождество в условиях полномасштабной войны. Поэтому оно приобрело для нас иное значение, передает 24 Канал.

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Праздник, имеющий множество оттенков

Зеленский отметил, что миллионы украинцев сегодня ждут в небе первой звезды, знаменовавшей, что пришло Рождество. В свою очередь, это праздник, который имеет множество оттенков, ведь это важный церковный, народный и семейный праздник. По словам президента, идет второй год, как мы узнали еще об одном его измерении – Рождество во время полномасштабной войны.

Рождество, имеющее другое настроение, контекст, другой привкус. И не такой, как всегда, семейный домашний ужин. Ибо не все из нас дома. И не у всех есть дом,

– сказал президент.

Он также добавил, что стало важно не то, какие блюда на столе, а какие люди за столом. Кроме этого, Зеленский отметил важность связи с нашими защитниками, обороняющими страну на передовой.

Наши ценности изменились

Президент Украины отметил, что существенно изменились наши ценности: теперь не важно, как мы украшаем наши дома, но важно то, как мы их защищаем и убираем из них мусор – выметаем врага из нашего дома. Теперь украинцы радуются не только когда видят в небе первую звезду, но и когда не видят в нем вражеских ракет и беспилотников, а желания детей упростились к тому, чтобы папа вернулся.

Чтобы вернулись все родители, мужья, братья, дедушки, матери, жены, сестры. Вернулись победителями те, кто встречает Сочельник с оружием в руках,

– добавил Зеленский.

Президент сказал, что они каждый день доказывают нам, что добро победит, поэтому нужно обладать стойкой верой, ведь наши защитники демонстрируют: чудеса существуют, но мы должны добывать их собственноручно.

Он также добавил, что мы каждый день молимся о наших воинах и будем делать это и сегодня, несмотря на то, где мы есть, ведь это Рождество украинцы встречают вместе, как одна большая семья.

Сегодня как никогда сильна наша молитва. Сегодня она объединит миллионы голосов – как никогда прежде, – подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что в этом году она будет звучать без временной разницы в две недели. По словам президента, это уникальная молитва за жизнь и справедливость, поэтому у нее нет границ.

Мы преодолеваем путь к свободе

Владимир Зеленский также подчеркнул, что сейчас Украина борется против культа, у которого нет ничего человеческого и святого, чтобы получить свободу для нашей веры от идеологии рабства. Он сказал, что этот культ будет побежден силой веры, силой правды, силой справедливости, силой закона и нашей силой нашей Украины.

Президент рассказал, что он находится в Киево-Печерской Лавре, которая является символом нашей истории и доказательством несокрушимости.

Это место захватывали, сжигали, разрушали, но никто никогда не смог уничтожить его окончательно и навсегда. После каждого удара, Лавра возрождалась,

– подчеркнул украинский лидер.

Она является местом силы и духа для наших людей, для тех, кто верит в победу Украины, сказал Владимир Зеленский. Он отметил, что время перед Рождеством – время самых длинных ночей, но с 25 декабря день начнет удлиняться, а свет побеждать. Так что, по словам президента, в конце концов темнота проиграет.

Зло проиграет,

– сказал он.

Именно за это сегодня молитва украинцев: за нашу свободу и победу. За то, чтобы однажды мы все собрались дома в мирный год мирного Рождества. Президент поздравил Украину с Рождеством и пожелал, чтобы в душах царил свет веры, в сердцах – свет надежды, а в домах – любовь и достаток.