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      Поздравление с высоты коня: Поклонская дала еще один повод для ярких фотожаб

      194 Читати новину українською
      Фотожабы на поздравления Поклонской не медлили
      Фотожабы на поздравления Поклонской не медлили / Газета.ру

      Скандально известная экс-прокурор Крыма, которая поддержала аннексию полуострова Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади. Это изрядно оживило интернет-сообщество.

      Видео нынешняя депутат российской Госдумы опубликовала у себя в Instagram.

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      Барышне, очевидно, было тяжело в роли всадницы, да еще и с бокалом шампанского в руке.

      https://www.instagram.com/p/BrzFG1PgYSQ/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

      Во заметке накопилось немало остроумных комментариев, а потом "полетели" и фотожабы. 


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской

       

      Теги: Новости России Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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