Поздравление с высоты коня: Поклонская дала еще один повод для ярких фотожаб
Скандально известная экс-прокурор Крыма, которая поддержала аннексию полуострова Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади. Это изрядно оживило интернет-сообщество.
Видео нынешняя депутат российской Госдумы опубликовала у себя в Instagram.
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Барышне, очевидно, было тяжело в роли всадницы, да еще и с бокалом шампанского в руке.
Во заметке накопилось немало остроумных комментариев, а потом "полетели" и фотожабы.
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской