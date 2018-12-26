Поздравление с высоты коня: Поклонская дала еще один повод для ярких фотожаб

Скандально известная экс-прокурор Крыма, которая поддержала аннексию полуострова Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади. Это изрядно оживило интернет-сообщество.

Видео нынешняя депутат российской Госдумы опубликовала у себя в Instagram.

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Барышне, очевидно, было тяжело в роли всадницы, да еще и с бокалом шампанского в руке.

https://www.instagram.com/p/BrzFG1PgYSQ/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

Во заметке накопилось немало остроумных комментариев, а потом "полетели" и фотожабы.



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской



Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской

Наталья Поклонская на коне и с бокалом поздравила россиян с новым годом. Шампусик есть? Есть! Конь есть? Есть! Только вот царя не хватает до полного образа pic.twitter.com/KHPCRudCV1 — Щепетильный кухар (@shepitkitchen) 25 грудня 2018 р.

Чем ближе к Новому году, тем больше странных поздравлений. Вот, например, Наталья Поклонская поздравляет россиян верхом на коне. Портрета императора вроде не видно. pic.twitter.com/cJ9qK9qEuq — Лентач (@oldLentach) 25 грудня 2018 р.

Агент СБУ Поклонская празднует Рождество 25 декабря вместе со странами НАТО и Украиной pic.twitter.com/ngmKC86YDH — Политхардкор (@ruzke_politota) 25 грудня 2018 р.