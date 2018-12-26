Привітання з висоти коня: Поклонська дала ще один привід для яскравих фотожаб
Скандально відома екс-прокурорка Криму, яка підтримала анексію півострова, Наталія Поклонська записала новорічне привітання, сидячи на коні. Це неабияк пожвавило інтернет-спільноту.
Відео нині депутатка російської Держдумі опубліковала у себе в Instagram.
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Панянці, очевидно, було важко у ролі вершниці, та ще й з келихом шампанського у руці.
Під дописом назбиралось чимало дотепних коментарів, а потім "полетіли" і фотожаби.
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської
Фотожаба на новорічне привітання Поклонської