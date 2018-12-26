Привітання з висоти коня: Поклонська дала ще один привід для яскравих фотожаб

Скандально відома екс-прокурорка Криму, яка підтримала анексію півострова, Наталія Поклонська записала новорічне привітання, сидячи на коні. Це неабияк пожвавило інтернет-спільноту.

Відео нині депутатка російської Держдумі опубліковала у себе в Instagram.

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Панянці, очевидно, було важко у ролі вершниці, та ще й з келихом шампанського у руці.

https://www.instagram.com/p/BrzFG1PgYSQ/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

Під дописом назбиралось чимало дотепних коментарів, а потім "полетіли" і фотожаби.



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської

Наталья Поклонская на коне и с бокалом поздравила россиян с новым годом. Шампусик есть? Есть! Конь есть? Есть! Только вот царя не хватает до полного образа pic.twitter.com/KHPCRudCV1 — Щепетильный кухар (@shepitkitchen) 25 грудня 2018 р.

Чем ближе к Новому году, тем больше странных поздравлений. Вот, например, Наталья Поклонская поздравляет россиян верхом на коне. Портрета императора вроде не видно. pic.twitter.com/cJ9qK9qEuq — Лентач (@oldLentach) 25 грудня 2018 р.

Агент СБУ Поклонская празднует Рождество 25 декабря вместе со странами НАТО и Украиной pic.twitter.com/ngmKC86YDH — Политхардкор (@ruzke_politota) 25 грудня 2018 р.