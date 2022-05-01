Поздравления от пограничников и эвакуация из "Азовстали": видеодайджест главных событий 66 дня войны

В Украине прошел 66-й день войны, которую против нашей страны начала Россия. Главные события этого дня – в видеодайджесте.

30 апреля в Украине отмечается День пограничника. Именно они первыми вступили в бой с российскими оккупантами 24 февраля, когда захватчики вторглись на нашу землю.

Важно Украина будет свободной, – Зеленский обратился к украинцам после 66-го дня войны

В День пограничника Президент Владимир Зеленский встретился с защитниками государственной границы Украины и вручил им награды.

"Российское зло еще до сих пор на нашей земле. Мы должны выбить всех оккупантов", – заявил во время встречи Владимир Зеленский.

Украинские пограничники есть и на заблокированной "Азовстали" в Мариуполе. По случаю праздника они передали привет и исполнили Государственный гимн.

Есть шанс, что заблокированных людей на "Азовстале" удастся спасти. В Мариуполь прибыли представители ООН. Следовательно, продолжаются переговоры по эвакуации людей из "Азовстали". 20 человек уже удалось оттуда вывести – они находятся в безопасности.

Многие работы после российских оккупантов у саперов. Ведь россияне буквально укрыли нашу землю снарядами. И не все они сдетонировали. Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования продолжают уничтожать взрывоопасные предметы.

В Черкассах выжгли знак "дружбы" Украины и России.

Украинские защитники похвастались трофейной техникой. Удалось захватить российскую БМД-4М с полным боекомплектом. Также трофейный танк Т-80УЭ-1 теперь на службе у украинских воинов.

Едва ли не главное, что произошло 30 апреля, на 66-й день войны – обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления, техника и личный состав на Изюмском направлении.

Смотрите видеодайджест 66-го дня войны