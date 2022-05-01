30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Саме вони першими вступили в бій з російськими окупантами 24 лютого, коли загарбники вторглися на нашу землю.

Важливо Україна буде вільною, – Зеленський звернувся до українців після 66-го дня війни

У День прикордонника Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками державного кордону України та вручив їм нагороди.

"Російське зло ще досі на нашій землі. Ми повинні вибити всіх окупантів", – заявив під час зустрічі Володимир Зеленський.

Українські прикордонники є й на заблокованій "Азовсталі" у Маріуполі. З нагоди свята вони передали звідти усім привіт та виконали Державний гімн.

Є шанс, що заблокованих людей на "Азовсталі" вдасться врятувати. До Маріуполя прибули представники ООН. Відтак продовжуються переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі". 20 людей вже вдалося звідти вивести – вони в безпеці.

Чимало роботи після російських окупантів у саперів. Адже росіяни буквально вкрили нашу землю снарядами. І не всі вони здетонували. Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування продовжують здійснювати знищення вибухонебезпечних предметів.

У Черкасах випалили знак "дружби" України та Росії.

Українські захисники похвалилися трофейною технікою. Вдалося захопити російську БМД-4М з повним боєкомплектом. Також трофейний танк Т-80УЕ-1 тепер на службі в українських воїнів.

Чи не головне, що сталося 30 квітня, на 66-й день війни – виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку.

Дивіться відеодайджест 66-го дня війни