С профессиональным праздником: самые красивые поздравления с Днем бухгалтера в прозе и стихах

Сегодня, 16 июля, украинские бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник. От всей редакции поздравляем вас и желаем стремительно двигаться по карьерной лестнице к успеху. Пусть никакие препятствия не будут страшны.

По случаю Дня бухгалтера 24 Канал подготовил подборку поздравлений в прозе и стихах. Поэтому сохраняйте наши замечательные пожелания, чтобы отправить своим родным и друзьям. Не забудьте сегодня порадовать их хорошими словами!

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День бухгалтера: поздравления в стихах

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

***

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

День бухгалтера / Фото "Апостроф"

***

З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, у ваше свято

Буде радості багато!



Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

***

Все тримається в наш час

Лиш, бухгалтери, на вас.

Завжди розум ясний мати

Я вам хочу побажати,

Стомлюватись дуже рідко,

Рахувати легко й швидко.

Відчувати любов, повагу,

Не втрачати рівновагу.

***

Щоб у банку і в кишені були гривні та зелені.

Щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки.

Щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки.

Щоб був успіх та зростання,

Були сили для кохання.

З професійним святом.

День бухгалтера / Фото "Апостроф"

День бухгалтера: поздравления в прозе

Работа бухгалтера очень важна, ведь только вы можете по-дирижерски виртуозно управлять всеми цифрами и таблицами! Поздравляю с праздником и желаю, чтобы жизнь так же умело начисляла приятные бонусы и сюрпризы!

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Поздравляю с Днем бухгалтера Украины. Пусть в работе не будет недостатков, пусть в жизни царит достаток. Пусть дебет и кредит сходятся, пусть цифры не теряются, пусть удача всегда улыбается тебе. Желаю уверенности в себе и в своих действиях, желаю маленькой радости каждый миг и большого счастья каждый день!

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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю вам миллион искренних улыбок, тысячу радостных моментов, сотни счастливых шансов и десятки перспективных проектов. Семейного уюта и семейного тепла!

День бухгалтера / Фото Happy Monday

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Искренние поздравления всем бухгалтерам и бухгалтершам Украины по случаю профессионального праздника! Вдохновения вам, внимательности, выдержки и терпения! Дебет пусть сходится с кредитом, а подсчеты всегда пусть будут точными!

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Дорогие бухгалтеры, вы прекрасно справляетесь с составлением отчетов и заполнением деклараций, а дебет и кредит стали вам как родные. Поздравляем и желаем, чтобы в вашу сторону направлялись только большие финансовые потоки! Пусть по всем статьям бухгалтерского учета будет порядок и высокие показатели! Стабильного карьерного роста и успехов!