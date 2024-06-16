День отца 2024: трогательные поздравления своими словами и в стихах, замечательные картинки

Ежегодно в третье воскресенье июня в разных странах мира отмечается День отца. Инициатором праздника стала жительница США Сонора Додд. Кроме нее, в семье было еще четверо братьев и сестер, которыми занимался папа.

Женщина утверждала – не совсем правильно, что День матери существует, а День отца нет. В Америке этот праздник национализировали в 1966 году. Дату такого события выбрал тогдашний президент Линдон Джонсон.

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День отца 2024: поздравления в стихах

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в життя прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

С Днем отца, самый родной / Фото "Люкс ФМ"

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростив, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

С Днем отца, самый родной / Фото listivki.com.ua

День отца 2024: поздравления в прозе

Дорогой папочка, с Днем отца! Спасибо за то, что всегда рядом и поддерживаешь. Ты для нас не только отец, но и друг, учитель и пример для подражания. Благодарны за каждый момент, который мы проводим вместе, за твою любовь и заботу. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и неугасимого жизненного вдохновения. Пусть каждый день приносит тебе только радость!

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Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся надежной опорой для семьи. С Днем отца!

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Дорогой папочка, спасибо за тепло, заботу и любовь, которые ты проявляешь каждый день. Искренне надеюсь, что ты чувствуешь, насколько дорог мне. Ты – самый лучший папа в мире! От всей души поздравляю с праздником!

С Днем отца, самый родной / Фото Eva blog

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Дорогой папочка, поздравляю с Днем отца! Ты для меня лучший папа во всем мире. Твои любовь, тепло и поддержка всегда делают день ярче. Каждый момент, проведенный вместе, для меня незабываемый. Спасибо, что всегда готов поддержать и дать совет. Желаю безграничного счастья, крепкого здоровья и огромной любви. Пусть все твои мечты сбываются!

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Дорогой папочка, искренне поздравляем с праздником! Мы тебя очень любим и уважаем, желаем быть здоровым и сильным. Ты защитник нашей страны и нашей семьи!